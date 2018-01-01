Столкновение. Сезон 1. Серия 68
Wink
Сериалы
Столкновение
1-й сезон
68-я серия
8.82018, Crash
Триллеры, Драмы18+
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Столкновение (сериал, 2018) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кадир – комиссар, который во время террористической атаки теряет дочь и жену. Зейнеп – сотрудница банка, у которой из-за проделок мужа похищают дочь Лейлу, и теперь она везде ищет её. Джемре – адвокат Зейнеп. Керем – вор, отсидевший срок. Однажды эти люди попадают в автомобильную аварию, и их судьбы сталкиваются.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Столкновение»