WinkСериалыСтолкновение1-й сезон28-я серия
8.82018, Crash
Боевик, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
Столкновение (сериал, 2018) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн
О сериале
Кадир – комиссар, который во время террористической атаки теряет дочь и жену. Зейнеп – сотрудница банка, у которой из-за проделок мужа похищают дочь Лейлу, и теперь она везде ищет её. Джемре – адвокат Зейнеп. Керем – вор, отсидевший срок. Однажды эти люди попадают в автомобильную аварию, и их судьбы сталкиваются.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КТАктёр
Кыванч
Татлыту
- ЭСАктриса
Эльчин
Сангу
- АДАктёр
Алперен
Дуймаз
- МААктриса
Мелиса
Аслы Памук
- ОСАктёр
Онур
Сайлак
- РДАктриса
Ройда
Демирер
- Актриса
Мерве
Чагыран
- ХКАктёр
Хакан
Курташ
- ЭДАктёр
Эркан
Джан
- ГБАктриса
Гёкчен
Бельге Чифтчи
- ПДПродюсер
Пелин
Дишташ Яшароглу
- ИИПродюсер
Исмаил
Ичен
- Продюсер
Керем
Чатай
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар
- Оператор
Эрджан
Озкан
- ТЫКомпозитор
Тойгар
Ышыклы