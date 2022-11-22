Драма и судьбы, сплетенные в катастрофе. Если вам нравятся остросюжетные турецкие триллеры, где каждый поворот судьбы может стать последним, то не пропустите криминальный сериал «Столкновение» — 1 сезон доступен онлайн на Wink.



Первый сезон познакомит вас с четырьмя незнакомцами, которые оказываются в одной больнице после ужасной автомобильной аварии. У каждого в прошлом своя трагедия: комиссар Кадир потерял жену и дочь во время террористической атаки, а сотрудница банка Зейнеп стала свидетелем похищения дочери. Адвокат Джемре помогает женщине в ее поисках, а вор Керем только что вышел из тюрьмы и пытается начать новую жизнь. Герои помогают друг другу справиться с личными трагедиями и найти смысл жизни.



Откройте для себя драму, показывающую, как важно оставаться человеком в любой ситуации. Скорее включайте захватывающий триллер «Столкновение» — сериал турецкий на русском языке смотреть можно прямо сейчас в высоком качестве на видеопортале Wink!

