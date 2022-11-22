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Столкновение
1-й сезон

Столкновение 1 сезон (Сериал 2018) смотреть онлайн

8.82018, Crash 74 серии
Боевик, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Драма и судьбы, сплетенные в катастрофе. Если вам нравятся остросюжетные турецкие триллеры, где каждый поворот судьбы может стать последним, то не пропустите криминальный сериал «Столкновение» — 1 сезон доступен онлайн на Wink.

Первый сезон познакомит вас с четырьмя незнакомцами, которые оказываются в одной больнице после ужасной автомобильной аварии. У каждого в прошлом своя трагедия: комиссар Кадир потерял жену и дочь во время террористической атаки, а сотрудница банка Зейнеп стала свидетелем похищения дочери. Адвокат Джемре помогает женщине в ее поисках, а вор Керем только что вышел из тюрьмы и пытается начать новую жизнь. Герои помогают друг другу справиться с личными трагедиями и найти смысл жизни.

Откройте для себя драму, показывающую, как важно оставаться человеком в любой ситуации. Скорее включайте захватывающий триллер «Столкновение» — сериал турецкий на русском языке смотреть можно прямо сейчас в высоком качестве на видеопортале Wink!

Страна
Турция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Столкновение»