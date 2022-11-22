Столкновение 1 сезон (Сериал 2018) смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Драма и судьбы, сплетенные в катастрофе. Если вам нравятся остросюжетные турецкие триллеры, где каждый поворот судьбы может стать последним, то не пропустите криминальный сериал «Столкновение» — 1 сезон доступен онлайн на Wink.
Первый сезон познакомит вас с четырьмя незнакомцами, которые оказываются в одной больнице после ужасной автомобильной аварии. У каждого в прошлом своя трагедия: комиссар Кадир потерял жену и дочь во время террористической атаки, а сотрудница банка Зейнеп стала свидетелем похищения дочери. Адвокат Джемре помогает женщине в ее поисках, а вор Керем только что вышел из тюрьмы и пытается начать новую жизнь. Герои помогают друг другу справиться с личными трагедиями и найти смысл жизни.
Откройте для себя драму, показывающую, как важно оставаться человеком в любой ситуации. Скорее включайте захватывающий триллер «Столкновение» — сериал турецкий на русском языке смотреть можно прямо сейчас в высоком качестве на видеопортале Wink!
Рейтинг
- КТАктёр
Кыванч
Татлыту
- ЭСАктриса
Эльчин
Сангу
- АДАктёр
Алперен
Дуймаз
- МААктриса
Мелиса
Аслы Памук
- ОСАктёр
Онур
Сайлак
- РДАктриса
Ройда
Демирер
- Актриса
Мерве
Чагыран
- ХКАктёр
Хакан
Курташ
- ЭДАктёр
Эркан
Джан
- ГБАктриса
Гёкчен
Бельге Чифтчи
- ПДПродюсер
Пелин
Дишташ Яшароглу
- ИИПродюсер
Исмаил
Ичен
- Продюсер
Керем
Чатай
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар
- Оператор
Эрджан
Озкан
- ТЫКомпозитор
Тойгар
Ышыклы