Сериал Столкновение смотреть онлайн

Сюжет

Душераздирающая драма, рассказывающая истории четырех героев, чьи судьбы переплетаются после автокатастрофы. Сериал «Столкновение» ждет вас на Wink! Турецкий криминальный триллер от создателей «Большой маленькой лжи» и «Стамбульской невесты».



Судьбы четырех незнакомцев оказываются связаны, когда их машины сталкиваются на скоростной трассе Стамбула. Эта трагедия ставит под угрозу жизни главного комиссара отдела по борьбе с организованной преступностью Кадира, а также банковской служащей Зейнеп. Он потерял всю свою семью, а перед ней стоит сложный выбор — помочь мужчине или спасти дочь. Вихрь событий, разворачивающихся после аварии, обнажает тайны прошлого и подталкивает каждого из персонажей к роковым решениям, которые изменят их жизни навсегда.



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