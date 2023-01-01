Столкновение
Wink
Сериалы
Столкновение
8.82018, CRASH 1 сезон
Боевики, Триллеры18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сериал Столкновение смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Душераздирающая драма, рассказывающая истории четырех героев, чьи судьбы переплетаются после автокатастрофы. Сериал «Столкновение» ждет вас на Wink! Турецкий криминальный триллер от создателей «Большой маленькой лжи» и «Стамбульской невесты».

Судьбы четырех незнакомцев оказываются связаны, когда их машины сталкиваются на скоростной трассе Стамбула. Эта трагедия ставит под угрозу жизни главного комиссара отдела по борьбе с организованной преступностью Кадира, а также банковской служащей Зейнеп. Он потерял всю свою семью, а перед ней стоит сложный выбор — помочь мужчине или спасти дочь. Вихрь событий, разворачивающихся после аварии, обнажает тайны прошлого и подталкивает каждого из персонажей к роковым решениям, которые изменят их жизни навсегда.

Не терпится узнать, что же будет с героями дальше? Тогда оставайтесь на нашем видеосервисе и включайте напряженную драму «Столкновение» — сериал турецкий на русском языке смотреть 2018 года можно в любое время на Wink!

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Столкновение»

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