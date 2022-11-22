Столкновение (сериал, 2018) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Кадир – комиссар, который во время террористической атаки теряет дочь и жену. Зейнеп – сотрудница банка, у которой из-за проделок мужа похищают дочь Лейлу, и теперь она везде ищет её. Джемре – адвокат Зейнеп. Керем – вор, отсидевший срок. Однажды эти люди попадают в автомобильную аварию, и их судьбы сталкиваются.

