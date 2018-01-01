WinkС�ериалыСтолкновение1-й сезон1-я серия
8.82018, Crash
Боевики, Триллеры18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Столкновение (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 1
- 18+47 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 5
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 8
- 18+46 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 9
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 10
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 11
- 18+45 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 12
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 13
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 14
- 18+45 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 15
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 16
- 18+46 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 17
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 18
- 18+42 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 19
- 18+45 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 20
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 21
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 22
- 18+42 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 23
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 24
- 18+46 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 25
- 18+45 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 26
- 18+45 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 27
- 18+46 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 28
- 18+45 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 29
- 18+42 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 30
- 18+47 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 31
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 32
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 33
- 18+45 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 34
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 35
- 18+42 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 36
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 37
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 38
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 39
- 18+42 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 40
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 41
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 42
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 43
- 18+42 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 44
- 18+45 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 45
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 46
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 47
- 18+46 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 48
- 18+46 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 49
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 50
- 18+42 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 51
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 52
- 18+46 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 53
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 54
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 55
- 18+46 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 56
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 57
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 58
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 59
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 60
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 61
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 62
- 18+45 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 63
- 18+42 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 64
- 18+44 мин
Столкновени�е
Сезон 1 Серия 65
- 18+41 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 66
- 18+45 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 67
- 18+43 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 68
- 18+42 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 69
- 18+44 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 70
- 18+46 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 71
- 18+41 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 72
- 18+39 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 73
- 18+41 мин
Столкновение
Сезон 1 Серия 74
Сюжет
Кадир – комиссар, который во время террористической атаки теряет дочь и жену. Зейнеп – сотрудница банка, у которой из-за проделок мужа похищают дочь Лейлу, и теперь она везде ищет её. Джемре – адвокат Зейнеп. Керем – вор, отсидевший срок. Однажды эти люди попадают в автомобильную аварию, и их судьбы сталкиваются.
Сериал Столкновение 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КТАктёр
Кыванч
Татлыту
- ЭСАктриса
Эльчин
Сангу
- АДАктёр
Алперен
Дуймаз
- МААктриса
Мелиса
Аслы Памук
- ОСАктёр
Онур
Сайлак
- РДАктриса
Ройда
Демирер
- Актриса
Мерве
Чагыран
- ХКАктёр
Хакан
Курташ
- ЭДАктёр
Эркан
Джан
- ГБАктриса
Гёкчен
Бельге Чифтчи
- ПДПродюсер
Пелин
Дишташ Яшароглу
- ИИПродюсер
Исмаил
Ичен
- Продюсер
Керем
Чатай
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар
- Оператор
Эрджан
Озкан
- ТЫКомпозитор
Тойгар
Ышыклы