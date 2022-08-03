Новые зубы Кроша
Wink
Детям
Смешарики
1-й сезон
Новые зубы Кроша
9.32004, Новые зубы Кроша
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон

О сериале

Знакомьтесь, смешные шарики. Веселые круглые создания, обитающие в вымышленном пасторальном мирке. Серии строятся так, чтобы обыгрывать проблемные ситуации, встречающиеся на жизненном пути ребенка. Вдобавок, герои мультфильма обожают цитировать классику мирового кино.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики»