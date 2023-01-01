Смешарики. Сезон 3
Wink
Детям
Смешарики
3-й сезон

Смешарики (мультсериал, 2014) сезон 3 смотреть онлайн

9.32014, Смешарики. Сезон 3 51 серия
Мультсериалы0+
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О сериале

Веселые приключения в круглом мире. Познавательный мультсериал «Смешарики» доступен на Wink! Смешные и увлекательные истории для семейного просмотра, где всегда есть мораль.

В центре сюжета находится жизнь забавных круглых животных, обитающих в уютной Ромашковой долине. С помощью открытого отношения к миру, уважения и дружбы они поддерживают друг друга в сложных ситуациях. Мудрые персонажи — от храброго Кроша до изобретательного Пина — делятся с детьми своими знаниями и опытом. Каждый эпизод содержит в себе маленький урок, будь то моральный, этический или познавательный, который передается в игровой и доступной форме, делая обучение увлекательным и эффективным.

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики»