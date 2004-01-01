Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 3 серия 156 смотреть онлайн

Добро пожаловать в удивительную Страну Смешариков, где обитают необычные шарообразные существа внешне похожие на животных, а характерами – на людей. Все герои очень разные, но их объединяет крепкая дружба и остроумие, благодаря которому они всегда находят выход из любой трудной ситуации.



Сериал Бобслей-дело принципа 3 сезон 156 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.