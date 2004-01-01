Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

Это сладкое слово "мед"
Смешарики
1-й сезон
Это сладкое слово "мед"
Это сладкое слово "мед"
Мультсериалы0+
Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 1 серия 37

О сериале

Знакомьтесь, смешные шарики. Веселые круглые создания, обитающие в вымышленном пасторальном мирке. Серии строятся так, чтобы обыгрывать проблемные ситуации, встречающиеся на жизненном пути ребенка. Вдобавок, герои мультфильма обожают цитировать классику мирового кино.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

