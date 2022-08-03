Сувенир
Wink
Детям
Смешарики
4-й сезон
Сувенир
9.32004, Сувенир
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 4 серия 207 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон

О сериале

Добро пожаловать в удивительную Страну Смешариков, где обитают необычные шарообразные существа внешне похожие на животных, а характерами – на людей. Все герои очень разные, но их объединяет крепкая дружба и остроумие, благодаря которому они всегда находят выход из любой трудной ситуации.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики»