Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 4 серия 167 смотреть онлайн

Добро пожаловать в удивительную Страну Смешариков, где обитают необычные шарообразные существа внешне похожие на животных, а характерами – на людей. Все герои очень разные, но их объединяет крепкая дружба и остроумие, благодаря которому они всегда находят выход из любой трудной ситуации.

