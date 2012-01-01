Смерть шпионам! (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

1943 год, в советский тыл немцы забрасывают диверсионную группу, набранную из советских военнопленных. Двое диверсантов — Беляев и Зайцев по собственному желанию сдаются нашей контрразведке и начинают сотрудничать с Александром Галимовым.



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