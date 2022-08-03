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Смерть шпионам!

Смерть шпионам! (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Смерть шпионам! 3 сезона
Военный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Фильм затрагивает события, имевшие место в 1944 году на освобожденной от немцев украинской территории, в районе Винницы. Именно здесь была размещена ставка Гитлера.

Страна
Беларусь, Украина, Россия
Жанр
Военный

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам!»