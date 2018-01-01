WinkСериалыСмерть шпионам!1-й сезон
Смерть шпионам! (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
2012, Смерть шпионам. Скрытый враг. Сезон 1 4 серии
Военный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
1943 год, в советский тыл немцы забрасывают диверсионную группу, набранную из советских военнопленных. Двое диверсантов — Беляев и Зайцев по собственному желанию сдаются нашей контрразведке и начинают сотрудничать с Александром Галимовым.
ЖанрВоенный
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЭПРежиссёр
Эдуард
Пальмов
- Актёр
Денис
Бургазлиев
- Актёр
Илья
Шакунов
- АДАктриса
Анна
Дюкова
- АСАктёр
Алексей
Смолка
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- ОМАктёр
Олег
Морозов
- ЯСАктриса
Яна
Соболевская
- Актриса
Елена
Дудина
- Актёр
Яков
Шамшин
- МВАктёр
Михаил
Васьков
- ЭПСценарист
Эдуард
Пальмов
- ЮДСценарист
Юлия
Дамскер
- ЭРСценарист
Эдуард
Резник
- ЮМПродюсер
Юрий
Минзянов
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ДМПродюсер
Дмитрий
Минзянов
- ГПХудожник
Геннадий
Попов
- ГОХудожница
Галина
Отенко
- ТФХудожница
Татьяна
Федотова-Татаркина
- АЮХудожник
Александр
Юров
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- ДСОператор
Денис
Свояк
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак
- АЖКомпозитор
Андрей
Жук