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Смерть шпионам!
2-й сезон
4-я серия

Смерть шпионам! (сериал, 2012) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2012, Смерть шпионам! Операция «Ударная волна». 4 серия
Военные18+

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Сюжет

Май 1943 года, немцы намерены проникнуть в харьковский физико-технический институт с целью демонтажа и вывоза в Германию уранового котла. Советская контрразведка намерена помешать противнику, и решает использовать в своих целях Шубникова, в прошлом физика-ядерщика.

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Информация

Страна
Россия, Украина
Качество
SD
Жанры
Военные

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам!»