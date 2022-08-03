Wink
Сериалы
Смерть шпионам!
2-й сезон

Смерть шпионам! (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

2012, Смерть шпионам. Операция «Ударная волна». Сезон 2 4 серии
Военный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Май 1943 года, немцы намерены проникнуть в харьковский физико-технический институт с целью демонтажа и вывоза в Германию уранового котла. Советская контрразведка намерена помешать противнику, и решает использовать в своих целях Шубникова, в прошлом физика-ядерщика.

Страна
Беларусь, Украина, Россия
Жанр
Военный

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам!»