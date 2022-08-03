Случайная невеста (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Случайная невеста. Серия 4
Мелодрама16+

О сериале

Настя – врач «Скорой помощи», а это значит, что в ответственные моменты она не должна терять контроль над чувствами и эмоциями. У нее доброе сердце и отзывчивый характер. Но однажды Настя все же теряет голову, влюбляясь в Сергея Игнатьева. Героиня познакомилась с ним, приехав на вызов к дочке владельца крупной строительной компании Марка Князева. Случайное знакомство перерастает в бурный роман с красивым ухаживанием, цветами и подарками. И, спустя неделю, мужчина делает Насте предложение. Девушка не верит своему счастью. Ей кажется, она вытянула счастливый билет: ее избранник достойный и благородный человек. Однако последующие события и случайно подслушанный разговор полностью разрушат иллюзии... Что выберет Настя – бежать от опасного жениха или притвориться и играть роль счастливой невесты?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Случайная невеста»