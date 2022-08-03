Случайная невеста (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Настя – врач «Скорой помощи», а это значит, что в ответственные моменты она не должна терять контроль над чувствами и эмоциями. У нее доброе сердце и отзывчивый характер. Но однажды Настя все же теряет голову, влюбляясь в Сергея Игнатьева. Героиня познакомилась с ним, приехав на вызов к дочке владельца крупной строительной компании Марка Князева. Случайное знакомство перерастает в бурный роман с красивым ухаживанием, цветами и подарками. И, спустя неделю, мужчина делает Насте предложение. Девушка не верит своему счастью. Ей кажется, она вытянула счастливый билет: ее избранник достойный и благородный человек. Однако последующие события и случайно подслушанный разговор полностью разрушат иллюзии... Что выберет Настя – бежать от опасного жениха или притвориться и играть роль счастливой невесты?
Рейтинг
- Режиссёр
Мария
Кравченко
- Актриса
Любава
Грешнова
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- Актёр
Антон
Макарский
- Актёр
Петар
Зекавица
- Актриса
Алеса
Качер
- Актёр
Вахтанг
Беридзе
- Актриса
Евгения
Бордзиловская
- АНАктёр
Александр
Никольский
- АБАктёр
Альберт
Бартош
- ВЦАктриса
Виктория
Цыганкова
- КОСценарист
Ксения
Осадченко
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- УШПродюсер
Ульяна
Шабельник
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- СКОператор
Сергей
Комаров
- СКОператор
Сергей
Комаров мл.
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков