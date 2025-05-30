Синичка. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Синичка
2-й сезон
3-я серия

Синичка (сериал, 2018) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

8.72018, Синичка. Сезон 2. Серия 3
Детектив, Криминал18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Психика человека — ключ ко всему? Детективный сериал о том, как психология переплетается с убийством.

Ульяна Синицына — научный сотрудник МГУ. Она давно занимается психологией и сейчас разрабатывает новый подход к расследованиям преступлений. Этот метод наверняка совершит прорыв в мире уголовного розыска, но коллеги ее не поддерживают. Молодой женщине не дают защищать диссертацию по столь «сомнительной» теме. Но Ульяна не собирается останавливаться: чтобы доказать, что ее теория верна, героиня устраивается психологом-консультантом в полицию. Напарник, вначале не воспринимавший девушку всерьез, быстро понимает, что ее метод работает...

Правда ли можно ловить преступников, основываясь на одной психологии? Сериал «Синичка» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink прямо сейчас.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Синичка»