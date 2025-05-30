Синичка (сериал, 2018) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Психика человека — ключ ко всему? Детективный сериал о том, как психология переплетается с убийством.
Ульяна Синицына — научный сотрудник МГУ. Она давно занимается психологией и сейчас разрабатывает новый подход к расследованиям преступлений. Этот метод наверняка совершит прорыв в мире уголовного розыска, но коллеги ее не поддерживают. Молодой женщине не дают защищать диссертацию по столь «сомнительной» теме. Но Ульяна не собирается останавливаться: чтобы доказать, что ее теория верна, героиня устраивается психологом-консультантом в полицию. Напарник, вначале не воспринимавший девушку всерьез, быстро понимает, что ее метод работает...
Правда ли можно ловить преступников, основываясь на одной психологии?
