В маленьком армянском городке Берд умирает строитель Симон. Он прожил долгую и очень насыщенную жизнь. Горожанам Симон известен не только как отличный каменщик и кровельщик, но и как ловелас, получивший прозвище «джантельмен», от армянского «джан», «душа моя». К гробу приходят четыре возлюбленных Симона, четыре женщины, которых он когда-то сделал счастливыми — Сильвия, Элиза, София и Сусанна. Жена Симона Меланья примиряется с бывшими соперницами, и вместе они вспоминают Симона — человека, который умел дарить женщинам не только подарки, но и немножко счастья. Симон получает от всех своих женщин прощение, а они кладут ему в гроб те памятные подарки, которые он когда-то дарил им. Жизнь продолжается

