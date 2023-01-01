Биография

Микаэл Арамян – перспективный российский актер с эффектной внешностью – родился в 1992 году в столице Армении городе Ереване. Микаэл снимается в кино и видеоклипах, играет в театре, принимает участие в телевизионных проектах. Пробовал свои силы и в качестве модели. Почти сразу же после рождения Микаэла его семья переехала в Москву. Способный мальчик обучался в школе им. Мигеля де Сервантеса, где в совершенстве овладел испанским языком. Но он мечтал стать актером и после получения аттестата подал заявления в несколько театральных вузов столицы. Учился Арамян в Институте современного искусства. С 2014 года по сегодняшний день работает в качестве актера в Московском армянском театре под руководством С. Степаняна. Молодой красавец пока еще не создал семью. Поклонницы приписывали ему романы с актрисой Верой Житницкой и певицей Анной Седоковой, но это оказалось лишь домыслом. В настоящий момент актер встречается Лаймой Хвитией – менеджером московского рекламного агентства. Первую роль Микаэл Арамян получил в 12 лет. Он снялся вместе с мэтром российского кино Игорем Костолевским в криминальной картине «Шпионские игры: нелегал». Следующую роль актер получил только через 6 лет. Главным своим фильмом Микаэл Арамян считает кинокартину Г. Любомирова «Лестница в небо», снятую в 2013 году. Через 3 года актер получил роль в фильме «Землетрясение». Картина вызвала большой интерес у российского зрителя, став по-настоящему кассовой. В настоящий момент актер продолжает активно сниматься, не забывая посещать различные светские мероприятия.