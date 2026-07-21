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Сериалы
Симон
Актёры и съёмочная группа сериала «Симон»

Актёры и съёмочная группа сериала «Симон»

Режиссёры

Арман Марутян

Арман Марутян

Arman Marutyan
Режиссёр

Актёры

Алика Смехова

Алика Смехова

Актриса
Микаэл Арамян

Микаэл Арамян

Актёр
Софья Донианц

Софья Донианц

Актриса
Ирина Безрукова

Ирина Безрукова

Актриса
Грант Тохатян

Грант Тохатян

Актёр

Сценаристы

Сергей Волков

Сергей Волков

Сценарист
Наринэ Абгарян

Наринэ Абгарян

Сценарист

Продюсеры

Макар Кожухов

Макар Кожухов

Продюсер
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян

Продюсер
Арман Марутян

Арман Марутян

Arman Marutyan
Продюсер
Гевонд Андреасян

Гевонд Андреасян

Продюсер