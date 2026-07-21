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Wink
Сериалы
Симон
Актёры и съёмочная группа сериала «Симон»
Актёры и съёмочная группа сериала «Симон»
Режиссёры
Арман Марутян
Arman Marutyan
Режиссёр
Актёры
Алика Смехова
Актриса
Микаэл Арамян
Актёр
Софья Донианц
Актриса
Ирина Безрукова
Актриса
Грант Тохатян
Актёр
Сценаристы
Сергей Волков
Сценарист
Наринэ Абгарян
Сценарист
Продюсеры
Макар Кожухов
Продюсер
Сарик Андреасян
Продюсер
Арман Марутян
Arman Marutyan
Продюсер
Гевонд Андреасян
Продюсер