8.72017, Silicon Valley
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Силиконовая долина (сериал, 2017) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 4 Серия 1
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 4 Серия 2
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 4 Серия 3
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 4 Серия 4
- 18+26 мин
Силиконовая долина
Сезон 4 Серия 5
- 18+29 мин
Силиконовая долина
Сезон 4 Серия 6
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 4 Серия 7
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 4 Серия 8
- 18+29 мин
Силиконовая долина
Сезон 4 Серия 9
- 18+29 мин
Силиконовая долина
Сезон 4 Серия 10
О сериале
История о группе гиков, готовящих к запуску собственные стартапы в высокотехнологичном центре Сан-Франциско. Главные герои сериала бесплатно проживают в доме местного миллионера, но взамен им придeтся отдать по 10% прибыли от будущих проектов.
Сериал Силиконовая долина 4 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb
- МДРежиссёр
Майк
Джадж
- АБРежиссёр
Алек
Берг
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЭАРежиссёр
Эрик
Аппель
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- ДБАктёр
Джош
Бренер
- МСАктёр
Мартин
Старр
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- Актриса
Аманда
Крю
- ЗВАктёр
Зак
Вудс
- МРАктёр
Мэтт
Росс
- ДОАктёр
Джимми
О. Ян
- Актриса
Сюзанн
Крайер
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- ДАСценарист
Джон
Альтшулер
- МДСценарист
Майк
Джадж
- АБПродюсер
Алек
Берг
- МДПродюсер
Майк
Джадж
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ЛХХудожник
Л.Дж.
Ходишелл
- ЭСХудожник
Эндрю
Слоун
- ТРМонтажёр
Тим
Рош
- БММонтажёр
Брайан
Меркен
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ДДОператор
Джим
Дено
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони