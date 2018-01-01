Северное сияние. Следы смерти. Серия 2
Wink
Детям
Северное сияние. Следы смерти
1-й сезон
2-я серия

Северное сияние. Следы смерти (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.32018, Северное сияние. Следы смерти. Серия 2
Детектив, Мистика12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На острове отмечена вспышка загадочного заболевания, которое не обходит и главную героиню, писательницу Агату Север. Разбираясь в причинах эпидемии, она узнает о древнем карельском проклятии, которое много лет назад выкосило людей таким же образом. Или сейчас виной всему чей-то злой умысел?

Страна
Россия
Жанр
Мистика, Детектив
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Северное сияние. Следы смерти»