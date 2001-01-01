Секретные материалы. Сезон 9. Серия 10
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Секретные материалы (сериал, 2001) сезон 9 серия 10 смотреть онлайн

9.32001, The X Files
Фантастика, Зарубежные18+

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Сюжет

Главные герои культового сериала девяностых – спецагенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Они расследуют самые необъяснимые дела. При этом Малдер верит в паранормальные явления и ищет отгадки в сфере сверхъестественного, Скалли придерживается научного подхода, а истина находится где-то рядом.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Секретные материалы»

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