Секретные материалы (сериал, 1998) сезон 6 серия 12 смотреть онлайн
9.31998, The X Files
Фантастика, Мистика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главные герои культового сериала девяностых – спецагенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Они расследуют самые необъяснимые дела. При этом Малдер верит в паранормальные явления и ищет отгадки в сфере сверхъестественного, Скалли придерживается научного подхода, а истина находится где-то рядом.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb
- КМРежиссёр
Ким
Мэннерс
- РБРежиссёр
Роб
Боумен
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- Режиссёр
Крис
Картер
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- Актёр
Дэвид
Духовны
- Актёр
Митч
Пиледжи
- Актёр
Уильям
Б. Дэвис
- Актёр
Роберт
Патрик
- ТБАктёр
Том
Брэйдвуд
- БХАктёр
Брюс
Харвуд
- ДХАктёр
Дин
Хэглунд
- Актриса
Аннабет
Гиш
- НЛАктёр
Николас
Ли
- ПБСценарист
Пол
Браун
- КРСценарист
Крис
Руппенталь
- Продюсер
Крис
Картер
- ПРПродюсер
Пол
Рэбуин
- КМПродюсер
Ким
Мэннерс
- Продюсер
Винс
Гиллиган
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Чичков
- ФДХудожник
Фил
Дэгорт
- ККХудожница
Кори
Каплан
- МСХудожник
Марк
С. Фриборн
- МНХудожник
Майкл
Немирски
- ХММонтажёр
Хезер
МакДугалл
- ЛУМонтажёр
Линн
Уиллингэм
- СММонтажёр
Стивен
Марк
- БРОператор
Билл
Роу
- ДСОператор
Джон
С. Бартли
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом
- МСКомпозитор
Марк
Сноу