Серия 39
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Счастливый конец (2012)
Сезон 1
Серия 39

Счастливый конец (2012) (сериал, 2012) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн бесплатно

6.82012, Серия 39
Комедии, ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

Сезон 1

Сюжет

21 декабря, как известно, всех нас ждет конец света, и этот конец должен быть непременно счастливым! В центре проекта — истории из жизни счастливых людей. Шоу «Счастливый конец» расскажет как заставить блондинку с пышными формами примерить все купальники в отделе, можно ли вылечить простуду с помощью груди пятого размера, чем закадрить сногсшибательную секретаршу на глазах у начальника и как отыскать сексуального маньяка, если он – женщина твоей мечты!

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Рейтинг

5.1 КиноПоиск
3.3 IMDb