Счастливый конец (2012) (сериал, 2012) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

21 декабря, как известно, всех нас ждет конец света, и этот конец должен быть непременно счастливым! В центре проекта — истории из жизни счастливых людей. Шоу «Счастливый конец» расскажет как заставить блондинку с пышными формами примерить все купальники в отделе, можно ли вылечить простуду с помощью груди пятого размера, чем закадрить сногсшибательную секретаршу на глазах у начальника и как отыскать сексуального маньяка, если он – женщина твоей мечты!

