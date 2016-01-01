Садовое кольцо (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Вере Смолиной можно только позавидовать. У нее идеальная семья. В ее доме царит любовь, согласие и счастье. Пока в один прекрасный день не исчезает ее сын Илья. Казалось бы, что могло случиться в безоблачной вселенной Веры?



