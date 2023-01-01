Россия молодая. Серия 5
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Россия молодая (сериал, 1981) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.61981, Россия молодая. Серия 5
Драмы, Исторические12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Фильм о подвиге русских людей, спасших Архангельск, где строился русский флот, от шведов в конце XVII - начале XVIII века.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Россия молодая»