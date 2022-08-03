Россия молодая. Серия 7
Россия молодая (сериал, 1981) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.61981, Россия молодая. Серия 7
Драма, Исторический12+

Фильм о подвиге русских людей, спасших Архангельск, где строился русский флот, от шведов в конце XVII - начале XVIII века.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

