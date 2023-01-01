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Россия молодая
Актёры и съёмочная группа сериала «Россия молодая»

Актёры и съёмочная группа сериала «Россия молодая»

Режиссёры

Илья Гурин

Илья Гурин

Режиссёр

Актёры

Борис Невзоров

Борис Невзоров

АктёрИван Савватеевич Рябов
Александр Фатюшин

Александр Фатюшин

АктёрАфанасий Крыков
Степан Старчиков

Степан Старчиков

АктёрСильвестр Петрович Иевлев
Олег Борисов

Олег Борисов

АктёрДес-Фонтейнес
Александра Яковлева

Александра Яковлева

АктрисаТаисья Рябова
Дмитрий Золотухин

Дмитрий Золотухин

АктёрПетр Первый
Николай Иванов

Николай Иванов

АктёрФедор Апраксин
Иван Лапиков

Иван Лапиков

Актёрархиепископ Афанасий
Владислав Стржельчик

Владислав Стржельчик

Актёршхипер Уркварт
Бруно Фрейндлих

Бруно Фрейндлих

Актёргенерал Гордон

Сценаристы

Илья Гурин

Илья Гурин

Сценарист

Художники

Александр Попов

Александр Попов

Художник

Монтажёры

Лидия Жучкова

Лидия Жучкова

Монтажёр

Операторы

Евгений Давыдов

Евгений Давыдов

Оператор

Композиторы

Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов

Композитор
Лев Солин

Лев Солин

Композитор