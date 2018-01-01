Реставратор (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыРеставратор1-й сезон2-я серия
Десять лет назад детдомовка Ася Новогодняя чуть не угодила в тюрьму, но сумела выйти на верную стезю. Теперь у нее новая жизнь, своя квартира и хорошая работа в дорогом ресторане. Но когда убивают директора детдома, который был ей вместо отца, Асе приходится вспомнить криминальные навыки - не для того, чтобы нарушать закон, а для того, чтобы помочь правосудию и найти убийцу. Кому перешел дорогу этот добрый и честный человек? Совпадение ли, что накануне из тюрьмы освободился бывший жених Аси Егор? В поисках убийцы Асе помогает свидетель преступления - реставратор Сеня. Он - эдакий профессор Паганель, феноменально образованный, но абсолютно не приспособленный к жизни.
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Актёр
Сергей
Шнырев
- Актёр
Владислав
Ветров
- СААктриса
Софья
Ардова
- Актёр
Шамиль
Мухамедов
- МЕАктёр
Максим
Емельянов
- АМАктёр
Алексей
Митин
- Актёр
Виктор
Васильев
- Актриса
Ирина
Чериченко
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актёр
Анатолий
Кот
- ЕГСценарист
Елена
Гершанова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- СЖХудожник
Сергей
Жакулин
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев