Разящий луч (Сериал 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывший физик становится агентом КГБ, чтобы защитить наработки по созданию лазера от ЦРУ. Однако ему предстоит столкнуться с серьезной и обворожительной противницей. Шпионский детектив «Разящий луч» — сериал с Иваном Колесниковым и Дарьей Мороз о противостоянии спецслужб двух сверхдержав.



Холодная война в самом разгаре. Лауреат Нобелевской премии Николай Басов трудится над проектом защитных лазеров, способных обезопасить Советский Союз от потенциальных ракетных ударов. Однако технологией начинает интересоваться ЦРУ, агенты которого стараются добыть секреты передовой разработки. Чтобы этого не допустить, КГБ нанимает в качестве агента Кима Никанорова, когда-то перспективного физика, который теперь занимается валютными операциями. Теперь его задача — снабжать американские спецслужбы ложной информацией о лаборатории Басова. Однако Никаноров сталкивается с непредвиденной проблемой — агентом под позывным Леонардо, проницательной женщиной, которая подозревает в нем подставное лицо.



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