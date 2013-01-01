Пятый этаж без лифта (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Антон и Сима, в прошлом выпускники театрального, а ныне – успешные риэлторы. Они живут в гражданском браке, но юношескую любовь давно вытеснила привычка.



Однажды в агентство обращается необычный клиент. Борис приехал из Лондона и намерен купить жильё в Москве – скромную квартиру в старой пятиэтажке. Выбор его не случаен: это место, где мужчина провёл своё счастливое детство.



Как назло, владельцы наотрез отказываются продавать квартиру. Тогда предприимчивая Сима предлагает хитрый план, чтобы заставить хозяев съехать...



