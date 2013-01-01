Пятый этаж без лифта (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.62013, Пятый этаж без лифта. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама16+
Антон и Сима, в прошлом выпускники театрального, а ныне – успешные риэлторы. Они живут в гражданском браке, но юношескую любовь давно вытеснила привычка.
Однажды в агентство обращается необычный клиент. Борис приехал из Лондона и намерен купить жильё в Москве – скромную квартиру в старой пятиэтажке. Выбор его не случаен: это место, где мужчина провёл своё счастливое детство.
Как назло, владельцы наотрез отказываются продавать квартиру. Тогда предприимчивая Сима предлагает хитрый план, чтобы заставить хозяев съехать...
6.6 КиноПоиск
- СКРежиссёр
Сергей
Краснов
- Актриса
Марина
Коняшкина
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Иван
Колесников
- Актриса
Любава
Грешнова
- Актриса
Юлия
Юрченко
- ИТАктёр
Игорь
Теплов
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- Актриса
Татьяна
Догилева
- ИСАктёр
Игорь
Скрипко
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ЕМОператор
Евгений
Музруков
- АККомпозитор
Андрей
Климинов