Пятый этаж без лифта (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Пятый этаж без лифта. Сезон 1. Серия 1
Пятый этаж без лифта
1-й сезон
1-я серия

2013, Пятый этаж без лифта. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Антон и Сима, в прошлом выпускники театрального, а ныне – успешные риэлторы. Они живут в гражданском браке, но юношескую любовь давно вытеснила привычка.

Однажды в агентство обращается необычный клиент. Борис приехал из Лондона и намерен купить жильё в Москве – скромную квартиру в старой пятиэтажке. Выбор его не случаен: это место, где мужчина провёл своё счастливое детство.

Как назло, владельцы наотрез отказываются продавать квартиру. Тогда предприимчивая Сима предлагает хитрый план, чтобы заставить хозяев съехать...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пятый этаж без лифта»