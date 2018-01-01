Противостояние (сериал, 1985) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Полковник милиции расследует жуткое убийство, загадочным образом связанное с событиями Великой Отечественной войны. Советский детектив «Противостояние» — сериал по книге Юлиана Семенова с Олегом Басилашвили в главной роли.



В городе Нардын обнаружены изуродованные останки мужчины, пропавшего некоторое время назад. Полковник Владислав Костенко выясняет, что перед смертью погибший сел в такси Григория Милинко, однако тот больше не работает в таксопарке и скрылся из города. В ходе расследования оказывается, что Милинко — не настоящее имя убийцы. Он позаимствовал его у морского пехотинца, погибшего в 1945 году при схожих обстоятельствах. Тем временем злодей скрывается среди простых жителей и продолжает убивать, но полковник Костенко твердо намерен выйти на его след.



Кем же окажется неуловимый преступник, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Противостояние» (1985) онлайн в хорошем качестве на Wink.



