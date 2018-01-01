Противостояние (сериал, 1985) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Полковник милиции расследует жуткое убийство, загадочным образом связанное с событиями Великой Отечественной войны. Советский детектив «Противостояние» — сериал по книге Юлиана Семенова с Олегом Басилашвили в главной роли.
В городе Нардын обнаружены изуродованные останки мужчины, пропавшего некоторое время назад. Полковник Владислав Костенко выясняет, что перед смертью погибший сел в такси Григория Милинко, однако тот больше не работает в таксопарке и скрылся из города. В ходе расследования оказывается, что Милинко — не настоящее имя убийцы. Он позаимствовал его у морского пехотинца, погибшего в 1945 году при схожих обстоятельствах. Тем временем злодей скрывается среди простых жителей и продолжает убивать, но полковник Костенко твердо намерен выйти на его след.
Кем же окажется неуловимый преступник, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Противостояние» (1985) онлайн в хорошем качестве на Wink.
- САРежиссёр
Семён
Аранович
- Актёр
Олег
Басилашвили
- АБАктёр
Андрей
Болтнев
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- МДАктёр
Мурман
Джинория
- ВГАктёр
Виктор
Гоголев
- Актёр
Александр
Филиппенко
- ЕНАктриса
Елизавета
Никищихина
- Актёр
Станислав
Садальский
- СБАктёр
Сергей
Бехтерев
- ВГАктёр
Владимир
Головин
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- АСПродюсер
Ада
Ставиская
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Татосов
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- ИРМонтажёр
Ирина
Руденко
- ВФОператор
Валерий
Федосов
- АРОператор
Алексей
Родионов
- АККомпозитор
Александр
Кнайфель