Противостояние (сериал, 1985) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Детектив, Триллер18+

Противостояние (сериал, 1985) сезон 1 серия 1

Полковник милиции расследует жуткое убийство, загадочным образом связанное с событиями Великой Отечественной войны. Советский детектив «Противостояние» — сериал по книге Юлиана Семенова с Олегом Басилашвили в главной роли.

В городе Нардын обнаружены изуродованные останки мужчины, пропавшего некоторое время назад. Полковник Владислав Костенко выясняет, что перед смертью погибший сел в такси Григория Милинко, однако тот больше не работает в таксопарке и скрылся из города. В ходе расследования оказывается, что Милинко — не настоящее имя убийцы. Он позаимствовал его у морского пехотинца, погибшего в 1945 году при схожих обстоятельствах. Тем временем злодей скрывается среди простых жителей и продолжает убивать, но полковник Костенко твердо намерен выйти на его след.

Кем же окажется неуловимый преступник, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Противостояние» (1985) онлайн в хорошем качестве

Сериал Противостояние 1 сезон 1 серия

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Противостояние»