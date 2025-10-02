8.92020, Про людей и про войну. Сезон 2. Серия 5
Драма, Боевик16+
Эта серия пока недоступна
Про людей и про войну (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Цикл трагических, героических или даже смешных историй, которые произошли с молодыми людьми во время Великой Отечественной. Девушки и ребята, чьи мечты, планы и представления о счастье изменила война.
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения, Драма
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Андрей
Красавин
- АСРежиссёр
Андрей
Сальников
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- ДХРежиссёр
Дмитрий
Хонин
- Актёр
Егор
Бероев
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- ВПАктриса
Виктория
Плоп
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- АБАктёр
Антон
Богданов
- ИКАктёр
Илья
Колецкий
- Актёр
Андрей
Кондратьев
- АКАктёр
Андрей
Кислицин
- АААктёр
Андрей
Аверков
- АЕАктриса
Алла
Еминцева
- ПКАктриса
Полина
Красавина
- ЕГАктриса
Евгения
Глотова
- ДППродюсер
Дмитрий
Пасичнюк
- АЧПродюсер
Анна
Чижова
- СЧХудожник
Сергей
Чижов
- КФМонтажёр
Константин
Фиревич
- РБОператор
Роман
Бойко
- ПФОператор
Павел
Фоминцев
- АККомпозитор
Александр
Карпов