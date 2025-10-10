Про людей и про войну. Сезон 1
Про людей и про войну
1-й сезон

Про людей и про войну (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, Про людей и про войну. Сезон 1 6 серий
Драма, Боевик16+

Контент станет доступным 10.10.2025

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Цикл трагических, героических или даже смешных историй, которые произошли с молодыми людьми во время Великой Отечественной. Девушки и ребята, чьи мечты, планы и представления о счастье изменила война.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Про людей и про войну»