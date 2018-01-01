Приключения поросенка Фунтика (мультсериал, 1986) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Приключения поросенка Фунтика. Серия 4
Приключения поросенка Фунтика
1-й сезон
4-я серия

9.21986, Приключения поросенка Фунтика. Серия 4
Мультсериалы, Советские мультфильмы12+

О сериале

Увлекательный советский мультсериал с юмором и погонями. Поросeнок Фунтик сбегает от коварной госпожи Беладонны, использовавшей в корыстных целях его талант вызывать жалость. Судьба сводит беглеца с циркачами Покусом и Бамбино, которые помогают ему скрыться от преследований Беладонны.

СССР
Советские мультфильмы, Мультсериалы
SD
9 мин / 00:09

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb