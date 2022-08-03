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Детям
Приключения поросенка Фунтика
1-й сезон

Приключения поросенка Фунтика (мультсериал, 1986) сезон 1 смотреть онлайн

9.21986, Приключения поросенка Фунтика. Сезон 1 4 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Увлекательный советский мультсериал с юмором и погонями. Поросeнок Фунтик сбегает от коварной госпожи Беладонны, использовавшей в корыстных целях его талант вызывать жалость. Судьба сводит беглеца с циркачами Покусом и Бамбино, которые помогают ему скрыться от преследований Беладонны.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb