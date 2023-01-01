Приключения поросенка Фунтика (мультсериал, 1986) смотреть онлайн
9.21986, Приключения поросенка Фунтика 1 сезон
Мультсериалы, Советские мультфильмы12+
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Сюжет
Увлекательный советский мультсериал с юмором и погонями. Поросeнок Фунтик сбегает от коварной госпожи Беладонны, использовавшей в корыстных целях его талант вызывать жалость. Судьба сводит беглеца с циркачами Покусом и Бамбино, которые помогают ему скрыться от преследований Беладонны.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультсериалы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb