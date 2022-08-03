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Приключения Электроника (сериал, 1979) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

1979, Приключения Электроника. Серия 3
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ученый создает гениального робота. Это мальчик, который способен решать математические задачи, пишет самые лучшие сочинения и отлично поет! А еще он — точная копия школьника Сережи Сыроежкина. Сообразительный мальчуган быстренько перекладывает свои обязанности на электронного двойника...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Криминал, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Электроника»