Ученый создает гениального робота. Это мальчик, который способен решать математические задачи, пишет самые лучшие сочинения и отлично поет! А еще он — точная копия школьника Сережи Сыроежкина. Сообразительный мальчуган быстренько перекладывает свои обязанности на электронного двойника...

