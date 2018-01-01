Wink
Сериалы
Приключения Электроника
1-й сезон
1-я серия

Приключения Электроника (сериал, 1979) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1979, Приключения Электроника. Серия 1
Фантастика0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ученый создает гениального робота. Это мальчик, который способен решать математические задачи, пишет самые лучшие сочинения и отлично поет! А еще он — точная копия школьника Сережи Сыроежкина. Сообразительный мальчуган быстренько перекладывает свои обязанности на электронного двойника...

Сериал Приключения Электроника 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Электроника»