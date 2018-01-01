Приключения Электроника (сериал, 1979) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
1979, Приключения Электроника. Серия 1
Фантастика0+
О сериале
Ученый создает гениального робота. Это мальчик, который способен решать математические задачи, пишет самые лучшие сочинения и отлично поет! А еще он — точная копия школьника Сережи Сыроежкина. Сообразительный мальчуган быстренько перекладывает свои обязанности на электронного двойника...
СтранаСССР
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КБРежиссёр
Константин
Бромберг
- Актёр
Юрий
Торсуев
- Актёр
Владимир
Торсуев
- ВСАктёр
Василий
Скромный
- ОААктриса
Оксана
Алексеева
- МКАктёр
Максим
Калинин
- ДМАктёр
Дмитрий
Максимов
- ЕЛАктёр
Евгений
Лившиц
- ВСАктриса
Валерия
Солуян
- Актёр
Николай
Гринько
- ЕНАктриса
Елизавета
Никищихина
- ЕВСценарист
Евгений
Велтистов
- АХПродюсер
Александр
Хоружин
- ГКПродюсер
Григорий
Коган
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- НПАктриса дубляжа
Надежда
Подъяпольская
- ЕКАктриса дубляжа
Елена
Камбурова
- ВЛХудожник
Владимир
Лыков
- КАОператор
Константин
Апрятин
- АПОператор
Александр
Полынников
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов