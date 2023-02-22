WinkСериалыПоздние цветы1-й сезон2-я серия
Поздние цветы (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.32014, Поздние цветы. Серия 2
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Счастье Веры рушится в один миг – когда любимый муж после долгих лет брака уходит к молодой любовнице. Предательство настолько шокирует героиню, что она впадает в отчаяние и не знает, как дальше жить. Но судьба преподносит Вере неожиданный подарок: знакомство с Сергеем – вдовцом, летчиком и галантным мужчиной. Между героями с первой встречи возникает симпатия. Но на пути отношений стоит немало препятствий. Опасная работа Сергея преподнесет недобрые сюрпризы. К тому же, на сердце завидного жениха давно претендует его старая подруга, готовая бороться за свою любовь...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ИКРежиссёр
Игорь
Кечаев
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актёр
Александр
Дьяченко
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- АБАктриса
Анна
Башенкова
- Актриса
Алина
Ланина
- Актёр
Петр
Нестеров
- Актриса
Екатерина
Семенова
- Актриса
Людмила
Титова
- АФАктриса
Анастасия
Фокс
- АКАктриса
Анна
Карышева
- ВАСценарист
Вадим
Авлошенко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- ЕМОператор
Евгений
Музруков
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев