Поздние цветы. Серия 2
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Поздние цветы
1-й сезон
2-я серия

Поздние цветы (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.32014, Поздние цветы. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Счастье Веры рушится в один миг – когда любимый муж после долгих лет брака уходит к молодой любовнице. Предательство настолько шокирует героиню, что она впадает в отчаяние и не знает, как дальше жить. Но судьба преподносит Вере неожиданный подарок: знакомство с Сергеем – вдовцом, летчиком и галантным мужчиной. Между героями с первой встречи возникает симпатия. Но на пути отношений стоит немало препятствий. Опасная работа Сергея преподнесет недобрые сюрпризы. К тому же, на сердце завидного жениха давно претендует его старая подруга, готовая бороться за свою любовь...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Поздние цветы»