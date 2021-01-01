Последний аксель. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Последний аксель
1-й сезон
7-я серия

Последний аксель (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.32021, Последний аксель. Сезон 1. Серия 7
Драмы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

18-летняя фигуристка Катя оставляет родной провинциальный город после внезапной смерти деспотичного отца и отправляется покорять Москву. Попав в команду сурового тренера, она не раз вспомнит о жестоком обращении, пережитом в детстве, но не отступит. Еe цель – победа на Чемпионате мира по фигурному катанию, от которой зависит будущее Катиной младшей сестры, терпящей издевательства ровесников в интернате.

Сериал Последний аксель 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний аксель»