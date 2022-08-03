WinkСериалыПоследний аксель1-й сезон2-я серия
Последний аксель (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.32021, Последний аксель. Сезон 1. Серия 2
Драма, Спортивный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
18-летняя фигуристка Катя оставляет родной провинциальный город после внезапной смерти деспотичного отца и отправляется покорять Москву. Попав в команду сурового тренера, она не раз вспомнит о жестоком обращении, пережитом в детстве, но не отступит. Еe цель – победа на Чемпионате мира по фигурному катанию, от которой зависит будущее Катиной младшей сестры, терпящей издевательства ровесников в интернате.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АМРежиссёр
Анарио
Мамедов
- Актриса
Елена
Подкаминская
- АЗАктриса
Ангелина
Загребина
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Карина
Разумовская
- АСАктёр
Александр
Семчев
- АЯАктёр
Алексей
Ягудин
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- ГБАктёр
Геннадий
Блинов
- Актёр
Никита
Еленев
- ЕГСценарист
Екатерина
Григорьева
- ОЛСценарист
Ольга
Ларионова
- ДЖСценарист
Дана
Жанэ
- ОБСценарист
Ольга
Брылёва
- ДЛПродюсер
Дарья
Легони-Фиалко
- Продюсер
Екатерина
Ласкари
- ЕМПродюсер
Елена
Мельникова
- ИКХудожник
Игорь
Карев
- Монтажёр
Мария
Данилова
- ГЧМонтажёр
Гелиос
Чучка
- АСОператор
Алексей
Стрелов