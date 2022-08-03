18-летняя фигуристка Катя оставляет родной провинциальный город после внезапной смерти деспотичного отца и отправляется покорять Москву. Попав в команду сурового тренера, она не раз вспомнит о жестоком обращении, пережитом в детстве, но не отступит. Еe цель – победа на Чемпионате мира по фигурному катанию, от которой зависит будущее Катиной младшей сестры, терпящей издевательства ровесников в интернате.

