Последний аксель. Сезон 1. Серия 2
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Последний аксель (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.32021, Последний аксель. Сезон 1. Серия 2
Драма, Спортивный18+

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О сериале

18-летняя фигуристка Катя оставляет родной провинциальный город после внезапной смерти деспотичного отца и отправляется покорять Москву. Попав в команду сурового тренера, она не раз вспомнит о жестоком обращении, пережитом в детстве, но не отступит. Еe цель – победа на Чемпионате мира по фигурному катанию, от которой зависит будущее Катиной младшей сестры, терпящей издевательства ровесников в интернате.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний аксель»