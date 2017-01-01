По волчьим законам (2016). Сезон 3. Серия 9
Wink
Сериалы
По волчьим законам (2016)
3-й сезон
9-я серия
9.12017, Animal Kingdom
Драмы, Криминал18+
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По волчьим законам (2016) (сериал, 2017) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Попавшая за решетку в предыдущем сезоне, преступная «мамка» по прозвищу Смурф, похоже, застряла в тюрьме надолго. Справятся ли сыновья с семейным бизнесом в ее отсутствие, можно увидеть в 3-м сезоне сериала «По волчьим законам» на Wink. Джей договаривается с латиноамериканцами, чтобы они следили за безопасностью бабушки в тюрьме, а Смурф в свою очередь учит внука распоряжаться финансами клана, пока ее нет рядом. Тем временем братья Коди вновь объединяются, чтобы найти убийцу База и вести преступные дела сообща. Следить за развитием событий будет особенно интересно, если смотреть «По волчьим законам» (3 сезон) онлайн в хорошем качестве на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По волчьим законам (2016)»