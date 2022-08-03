Попавшая за решетку в предыдущем сезоне, преступная «мамка» по прозвищу Смурф, похоже, застряла в тюрьме надолго. Справятся ли сыновья с семейным бизнесом в ее отсутствие, можно увидеть в 3-м сезоне сериала «По волчьим законам» на Wink. Джей договаривается с латиноамериканцами, чтобы они следили за безопасностью бабушки в тюрьме, а Смурф в свою очередь учит внука распоряжаться финансами клана, пока ее нет рядом. Тем временем братья Коди вновь объединяются, чтобы найти убийцу База и вести преступные дела сообща. Следить за развитием событий будет особенно интересно, если смотреть «По волчьим законам» (3 сезон) онлайн в хорошем качестве на Wink.

